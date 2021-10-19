"Я думаю, что болельщики Барселоны всегда настроены оптимистично, и это чувство даже сильнее, когда дело касается Эль Класико. Они будут с нетерпением ждать игры, хорошей игры своей команды и победы.

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У Барселоны соответствующий состав, чтобы выиграть Эль Класико и Ла Лигу. Я надеюсь, что они сыграют хорошо и наберут 3 очка", – цитирует Иньесту ESPN.

Напомним, Барселона принимать Реал в рамках 10 тура Ла Лиги, поединок запланирован на 24 октября, стартовый свисток прозвучит в 17:15.

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