Барселона обладает соответствующим составом для победы в Эль Класико и Ла Лиге, – Иньеста
16:30 - Читати українською
Легенда Барселоны Андрес Иньеста оценил шансы Барселоны на поединок с Реалом.
"Я думаю, что болельщики Барселоны всегда настроены оптимистично, и это чувство даже сильнее, когда дело касается Эль Класико. Они будут с нетерпением ждать игры, хорошей игры своей команды и победы.
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У Барселоны соответствующий состав, чтобы выиграть Эль Класико и Ла Лигу. Я надеюсь, что они сыграют хорошо и наберут 3 очка", – цитирует Иньесту ESPN.
Напомним, Барселона принимать Реал в рамках 10 тура Ла Лиги, поединок запланирован на 24 октября, стартовый свисток прозвучит в 17:15.
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