Барселона должна провести немалую работу для продажи игроков, которые не входят в планы Рональда Кумана.

После 4 трансферов и возвратов из аренд "блаугранас" удерживают на контракте аж 32 игроков. Регламент Ла Лиги ограничивает заявку первой команды до 25 футболистов, поэтому Барсе нужно избавиться от 7 "дармоедов", информирует Mundo Deportivo.

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Еще одна проблема – зарплата. Ла Лига рекомендует ограничивать заработки команды до 70% от общего дохода, а у каталонцев этот показатель составляет астрономические 110%. Уже известна первая потенциальная жертва чистки – Ницца готова выкупить защитника Тодибо за 8,5 млн евро.

Напомним, прошлый сезон Барселона завершила на третьей строчке Примеры, а также выиграла Кубок Испании.

Лапорта – це суцільна імпровізація: Барса без чіткого плану підписує гравців Бартомеу, а вибір тренера зовсім не дивує