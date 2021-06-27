Месси подпишет контракт с Барселоной, который будет рассчитан до лета 2023-го, сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.

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Официально о договоренности каталонцы объявят на следующей неделе. Сейчас 34-летний форвард находится в расположении сборной Аргентины, которая соревнуется на Копа Америка-2021.

Напомним, в прошлом сезоне Лионель хотел попрощаться с Барсой, но тогдашнее руководство клуба не без скандала заставило свою звезду остаться. По слухам, Месси после прощания с каталонцами планирует перебраться в МЛС.

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