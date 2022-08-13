Главный тренер каталонцев Хави Эрнандес определился с обоймой игроков, которых планирует задействовать в матче против Райо Вальекано.

На встречу первого тура Примеры заявлено 23 игрока "блаугранас". В списке присутствуют имена всех летних новичков (Левандовски, Кессье, Рафинья, Кристенсен), кроме Кунде, которого еще не успели зарегистрировать.

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Правда, в заявке нет нескольких футболистов, не входящих в тренерские планы Хави. Речь идет о Мартине Брейтвейте, Самюэле Умтити и Сержиньо Десте. Последний, к слову, не хочет покидать Барсу и стремится добыть в борьбе место в составе. Отсутствие в списке американец рассматривает как давление тренерского штаба.

Напомним, встреча Барселона – Райо Вальекано состоится уже сегодня, 13 августа, в 22:00. Прошлый сезон "блаугранас" завершили на второй строчке Ла Лиги.

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