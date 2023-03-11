У Барселоны есть положительная новость из лазарета перед матчем чемпионата Испании против Атлетика.

Каталонский клуб объявил заявку на непростой завтрашний выезд в Бильбао. Хави может рассчитывать на 20 игроков.

Барселона будет отвечать в суде и может прекратить существование – прокуратура предъявила обвинения по делу Негрейры

В состав вернулся Роберт Левандовски, который восстановился после незначительного повреждения. В лазарете остаются Педри и Усман Дембеле, а Рональд Араухо должен отбыть дисквалификацию за красную карточку в предыдущем матче с Валенсией.

Поединок Атлетик – Барселона состоится завтра, начало в 22:00 по Киеву. Эта встреча также считается Класико, поскольку эта двойка вместе с Реалом являются единственными командами, ни разу не покидавшими элитный дивизион Испании.

Барселона рискует вылететь из Примеры? Каталонцы могли работать с судьями, в Мадриде кричат о "Кальчополи"