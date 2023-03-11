Барселона объявила заявку на "скромное" Класико – возвращение Левандовски, три серьезных потери остаются
У Барселоны есть положительная новость из лазарета перед матчем чемпионата Испании против Атлетика.
Каталонский клуб объявил заявку на непростой завтрашний выезд в Бильбао. Хави может рассчитывать на 20 игроков.
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В состав вернулся Роберт Левандовски, который восстановился после незначительного повреждения. В лазарете остаются Педри и Усман Дембеле, а Рональд Араухо должен отбыть дисквалификацию за красную карточку в предыдущем матче с Валенсией.
Поединок Атлетик – Барселона состоится завтра, начало в 22:00 по Киеву. Эта встреча также считается Класико, поскольку эта двойка вместе с Реалом являются единственными командами, ни разу не покидавшими элитный дивизион Испании.
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