Барселона в своем твиттере объявила заявку на тренировочный сбор в Германию, в который попал Илайш Мориба. Ранее хавбек не подписал новый контракт с "блаугранас", из-за чего его раньше не допустили к тренировкам в составе главной команды.

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Также отметим, что среди новичков в заявке только Мемфис Депай. Эрик Гарсия, Серхио Агуэро и Эмерсон Роял не вылетели с командой, но причины их отсутствия не разглашаются.

К слову, Барселона начнет сезон 15 августа матчем против Реал Сосьедад, начало встречи в 21:00 по киевскому времени.

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