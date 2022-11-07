Барселона назвала список игроков, у которых будет шанс выйти на поле в матче 14 тура Примеры против Осасуны.

Хави Эрнандес взял на выезд в Памплону 22 футболиста. Поединок состоится 8 ноября и станет последним перед продолжительной паузой на чемпионат мира.

В заявку попал и 35-летний Жерар Пике, для которого это точно будет последний шанс сыграть в футболке Барселоны. В субботу ветеран сыграл и попрощался с Камп Ноу на матче против Альмерии (2:0), а теперь готовится окончательное завершение карьеры. Если защитник выйдет на поле с Осасуной, то достигнет отметки в 617 матчей за "блаугранас" – пятое место за всю историю клуба после Месси, Хави, Бускетса и Иньесты.

Напомним, сейчас Барселона возглавляет таблицу Примеры и опережает Реал на 2 очка, однако у мадридцев один матч в запасе (сегодня против Райо).

Барселона победила Альмерию в матче имени Пике – Жерар не сдержал слез, прощаясь с Камп Ноу