Барселона объявила заявку на поединок Суперкубка Испании
00:10 - Читати українською
Каталонский клуб готовится к поединку за первый трофей в нынешнем сезоне.
Наставник Барселоны Рональд Куман назвал список из 21 игрока, которые будут защищать цвета каталонского клуба в полуфинальном поединке Суперкубка Испании против Реал Сосьедада.
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Встреча запланирована на 13 января, начало в 22:00. В параллельной встрече мадридский Реал будет принимать Атлетик. Финальный поединок состоится 17 января.
Напомним, прошлогодним победителем в этом мини-турнире стал Реал.
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