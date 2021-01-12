Каталонский клуб готовится к поединку за первый трофей в нынешнем сезоне.

Наставник Барселоны Рональд Куман назвал список из 21 игрока, которые будут защищать цвета каталонского клуба в полуфинальном поединке Суперкубка Испании против Реал Сосьедада.

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Встреча запланирована на 13 января, начало в 22:00. В параллельной встрече мадридский Реал будет принимать Атлетик. Финальный поединок состоится 17 января.

Напомним, прошлогодним победителем в этом мини-турнире стал Реал.

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