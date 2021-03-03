Рональд Куман определился со списком игроков, которые будут иметь шанс выйти в матче 1/2 финала Кубка Испании против Севильи.

Предварительная заявка состоит из 20 исполнителей, сообщает официальный Twitter "блаугранас".

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Есть две ощутимые потери – Араухо и Пьянич. Зато Педри удивительным образом успел восстановиться. Молодой хавбек получил травму в матче чемпионата против Севильи (2:0) и покидал стадион на костылях. Впрочем, на восстановление ему хватило нескольких дней вместо ожидаемых 2-3 недель.

Напомним, в первом поединке Кубка Барселона проиграла 0:2, поэтому каталонцам дома придется осуществлять камбек ради финала.

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