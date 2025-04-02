Тренерский штаб Барселоны определился с игроками, которые сыграют с Атлетико в Кубке Испании.

В заявку "блаугранас" на кубковое противостояние с "матрасниками" попали 22 игрока. В состав Барселоны не включили лишь пятерых футболистов.

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Марк тер Штеген, Андреас Кристенсен, Марк Берналь, Дани Ольмо и Марк Касадо не сыграют из-за травм. Правда, по информации Mundo Deportivo, Касадо отправился с партнерами в Мадрид, поскольку хочет поддержать команд в важной игре.

Напомним, что первая встреча между Атлетико и Барселоной завершилась вничью 4:4. Ответный матч состоится в среду, 2 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 22:30 по киевскому времени.

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