Главный тренер Барселоны Рональд Куман определился с составом, который сможет выйти на поле в матче 16-го тура Ла Лиги против Эйбара.

Следует отметить отсутствие Месси в заявке и возвращение Усмана Дембеле в состав команды. Француз на днях завершил реабилитацию от очередной травмы.

Куман объяснил отсутствие Месси в заявке на следующий матч Барселоны

Голкиперы: тер Штеген, Нето, Пенья.

Защитники: Дест, Араухо, Лангле, Умтити, Фирпо Хуниор, Мингеса.

Полузащитники: Бускетс, Аленья, Пьянич, Пуч, Коутинью, Матеус Фернандес, де Йонг.

Нападающие: Гризманн, Брейуэйт, Дембеле, Педри, Тринкау.

К слову, матч Барселоны против Эйбара состоится уже сегодня, 29 декабря, начало в 20:15.

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