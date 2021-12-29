Барселона объявила заявку на матч против Эйбара – без Месси, но со звездным пополнением
Главный тренер Барселоны Рональд Куман определился с составом, который сможет выйти на поле в матче 16-го тура Ла Лиги против Эйбара.
Следует отметить отсутствие Месси в заявке и возвращение Усмана Дембеле в состав команды. Француз на днях завершил реабилитацию от очередной травмы.
Куман объяснил отсутствие Месси в заявке на следующий матч Барселоны
Голкиперы: тер Штеген, Нето, Пенья.
Защитники: Дест, Араухо, Лангле, Умтити, Фирпо Хуниор, Мингеса.
Полузащитники: Бускетс, Аленья, Пьянич, Пуч, Коутинью, Матеус Фернандес, де Йонг.
Нападающие: Гризманн, Брейуэйт, Дембеле, Педри, Тринкау.
К слову, матч Барселоны против Эйбара состоится уже сегодня, 29 декабря, начало в 20:15.
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