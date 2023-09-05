Каталонцы обнародовали список игроков, которые примут участие в групповом этапе самого престижного турнира.

Наставник Барселоны Хави Эрнандес включил в заявку на Лигу чемпионов 27 футболистов. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Барселона окончательно определилась с будущим Хави

В состав каталонцев попали восемь игроков из молодежных команд. В частности, шесть футболистов из Барсы Атлетик (Андер Астралага, Ламин Ямал, Анхель Аларкон, Марк Касадо, Фермин Лопес и Алекс Гарридо) и два игрока из U19A (Пау Кубарси и Диего Кохен).

Напомним, что каталонцы попали в группу Н, где их соперниками будут Шахтер, Порту и Антверпен. Первый матч Барселона проведет против бельгийцев 19 сентября.

Заявка "блаугранас":

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