Барселона официально объявила о том, что Маркос Алонсо, Жоау Фелиш и Жоау Канселу не продолжат выступления за клуб. Контракт Алонсо заканчивается 30 июня, как и аренды португальцев, которые вернутся в свои команды.

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Ранее сообщалось, что Маркос планирует продолжать карьеру в Атлетико и даже согласовал детали контракта с клубом. Алонсо еще не подписал соглашение с "матрасниками", но все указывает на то, что со следующего сезона он будет выступать за команду Диего Симеоне.

Напомним, Алонсо присоединился к Барселоне в сентябре 2022 года. В общем защитник сыграл за клуб в 44 матчах во всех турнирах. В его активе три гола. Фелиш присоединился к Барселоне на правах аренды из Атлетико и сыграл в прошлом сезоне за "кулес" 44 матча, забил 10 голов и отдал 6 ассистов. Канселу же прибыл в аренду в один день со своим соотечественником, но из Манчестер Сити. Он провел за Барселону 42 матча и забил 4 гола.

К слову, Барселона завершила сезон на втором месте турнирной таблицы Ла Лиги.

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