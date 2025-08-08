Главный тренер Ханси Флик не сможет рассчитывать на форварда Роберта Левандовски в ближайшее время.

В своих соцсетях Барселона сообщила, что у Роберта Левандовски травма левого подколенного сухожилия.

Таким образом польский форвард пропустит матч Кубка Гампера против Комо. Пресс-служба "кулес" не разгласила сроки восстановления Левандовски, но Marca настаивает на том, что Флик побережет Роберта и не будет рисковать игроком перед стартом сезона.

Барселона сыграет с Комо в воскресенье, 10 августа. "Блаугранас" стартует в Ла Лиге матчем против Мальйорки, который запланирован на 16 августа.

