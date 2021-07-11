Барселона объявила о подписании сына легендарного Шустера
13:28 - Читати українською
Династия Шустер в составе Барселоны продолжается – каталонский клуб подписал сына знаменитого немца.
Бернд Шустер в своем Instagram сообщил, что его сын Берни, стал частью Барселоны.
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На фотографии парень позирует с президентом каталонцев Жоаном Лапортой. Берни не смог получить восьмерку, под которой выступал его отец, поэтому получил 9-й номер в команде.
Напомним, Бернд Шустер выступал за Барселону с 1980 по 1988 годы, выиграв чемпионство Испании, Суперкубок и 2 Кубка Испании в составе "блаугранас".
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