Бернд Шустер в своем Instagram сообщил, что его сын Берни, стал частью Барселоны.

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На фотографии парень позирует с президентом каталонцев Жоаном Лапортой. Берни не смог получить восьмерку, под которой выступал его отец, поэтому получил 9-й номер в команде.

Напомним, Бернд Шустер выступал за Барселону с 1980 по 1988 годы, выиграв чемпионство Испании, Суперкубок и 2 Кубка Испании в составе "блаугранас".

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