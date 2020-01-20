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Барселона объявила о переходе Маная

20 января 22:14 242 Читати українською
Барселона объявила о переходе Маная
Рэй Манай / ФК Барселона

Каталонский клуб объявил о приобретении форварда национальной сборной Албании.

Официальный сайт Барселоны сообщил о переходе форварда Рэя Маная из Альбасете. 22-летний футболист подписал контракт с "сине-гранатовыми" до июня 2023 года.

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Барселона заплатила за Маная 700 тысяч евро. Еще 2 млн евро Альбасете может получить в виде бонусов. В контракте албанца прописана сумма отступных в 50 млн евро.

Форвард будет выступать за Барселону Б в Сегунде Б. В текущем сезоне Манай сыграл за Альбасете 10 матчей в Сегунде и забил 4 гола.

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