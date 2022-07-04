Соглашение с полузащитником рассчитано на 4 года. Он достанется каталонцам на правах свободного агента, ведь его контракт с Миланом истек. Клаусула 25-летнего хавбека составляет 500 млн евро, сообщил официальный сайт Барсы.

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Презентация новичка запланирована на среду, 6 июля, в клубном офисе Барселоны, поскольку на Камп Ноу продолжается замена газона. Тогда же Кессье и подпишет контракт с новым клубом.

Ивуариец стал первым новичком "сине-гранатовых" в текущее межсезонье. Последние 5 лет Франк отыграл за Милан – сначала на правах аренды, а затем был выкуплен у Аталанты. Высшее достижение – чемпионство сезона 2021/22, в течение которого полузащитник был лидером команды Стефано Пиоли. В составе "россонери" Кессье провел 223 матча, в которых забил 37 голов и отдал 16 ассистов.

Следующим новичком Барсы должен стать датский защитник Андреас Кристенсен, который прибудет из Челси тоже в статусе свободного агента.

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