Полузащитник Барселоны Гави не собирается покидать родной клуб в ближайшее время.

Барселона на своем официальном сайте сообщила о продлении контракта с Гави до 2026 года.

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Впечатляет пункт о выкупе 18-летнего хавбека – другим клубам придется выложить миллиард отступных, чтобы получить юную звезду. Публичное подписание соглашения состоится в четверг, 15 сентября, в 19:00 по киевскому времени.

Напомним, Гави начал выступать за взрослую команду Барселоны с июля 2021 года. В общей сложности он сыграл 54 матча за каталонцев, отличившись 2 голами и 6 ассистами.

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