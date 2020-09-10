20 и 21 марта 2021-го станут выдающимися днями в истории Барселоны – в лагере "блаугранас" состоятся выборы президента клуба, сообщает официальный сайт каталонцев.

Бартомеу может сесть в тюрьму из-за трансфера Месси

Действующий президент Барсы Жозеп Бартомеу, у которого недавно был конфликт с Лионелем Месси, не будет баллотироваться на эту должность, ведь провел на ней уже две каденции, что является максимальным сроком по регламенту.

Напомним, Месси побил горшки с руководством Барсы из-за своего желания покинуть клуб. Скандал завершился заявлением Лионеля о решении остаться в Барселоне еще на сезон.

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