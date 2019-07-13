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Барселона объявила дату презентации Гризманна

00:12 27 Читати українською
Барселона объявила дату презентации Гризманна
Антуан Гризманн / фото из соцсетей

Барселона обнародовала расписание мероприятий, связанных с трансфером нападающего Антуана Гризманна.

Форвард прибудет в Барселону в субботу, 13 июля, а вечером состоится фотосессия. В воскресенье Гризманн подпишет контракт с Барселоной, после чего состоится официальная презентация, сообщает пресс-служба каталонцев.

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Ранее сообщалось, что Барселона не хочет представить Гризманн без зрителей, опасаясь неприятных последствий перехода, который уже стал скандальным.

Напомним, Барселона выкупила французского футболиста у Атлетико за 120 млн евро. Гризманн заключил с каталонским клубом контракт на пять лет, сумма отступных по условиям соглашения равна 800 млн евро.

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Теги
Барселона Барселона Антуан Гризманн Антуан Гризманн Испания Трансферы Барселоны
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