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Барселона объявила, что Динь получил разрешение на уход из клуба

29 июля 23:59 21 Читати українською
Барселона объявила, что Динь получил разрешение на уход из клуба
Люка Динь / Getty Images

Защитник Барселоны Люка Динь ближайшее время сменит клуб.

Каталонская Барселона в своем Twitter написала, что защитник команды Люка Динь получил разрешение на то, чтобы покинуть "блаугранас".

Эвертон близок к подписанию Диня

Сегодня Динь вернулся в Испанию решать вопросы своего трансфера. Ожидается, что защитник ближайшее время переедет на Туманный Альбион и станет футболистом Эвертона.

Мерсисайдский клуб официально подтвердил свой интерес к 25-летнего футболисту. Наставник "ирисок" Марку Силва лично заинтересован в приобретении Диня.

В прошлом сезоне француз сыграл за Барсу 12 матчей в Примере.

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