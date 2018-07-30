Барселона объявила, что Динь получил разрешение на уход из клуба

Украина — 29 июль 82
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Шахтер отдал Додо в аренду Витории Гимараэш
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Симеоне прокомментировал скандальную утечку разговора с тренером Атлетико о Месси и РоналдуИспания — 29 июль 297
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Насколько в Англии ненавидят Вест Хэм Ярмоленко и другие клубы АПЛ – удивительные цифрыАнглия — 29 июль 830
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Зинченко против Баварии: Роббен не раз посрамил украинца, который пытался исправиться в атаке Ман СитиАнглия — 29 июль 869
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Бывший тренер Лунина оценил перспективы украинца в РеалеИспания — 29 июль 317
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