Вингер Барселоны Ансу Фати до сих пор вызывает беспокойство у медицинского штаба каталонцев.

В Барселоне считают, что Фати совершил роковую ошибку, отказавшись от хирургического вмешательства в залечении тяжелой травмы, сообщает Barcelona Noticias со ссылкой на Onze TV3.

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Ансу решил проходить реабилитацию консервативным путем, но даже после завершения лечения вингер не готов на 100%. Именно поэтому звездочку не вызвали к расположению сборной Испании на матче Лиги наций. Отмечается, что проведение операции должно положить конец проблемам Ансу с левой ногой.

Добавим, что, несмотря на серьезную травму, Фати успел сыграть за Барселону 14 матчей прошлого сезона, в которых записал в свой актив 6 голов и 1 ассист.

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