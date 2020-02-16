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Барселона ничего не выиграет в нынешнем сезоне, – экс-игрок каталонцев Луис Суарес

15:36 233 Читати українською
Барселона ничего не выиграет в нынешнем сезоне, – экс-игрок каталонцев Луис Суарес
Луис Суарес Мирамонтес / Фото ФК Барселона

Легенда Барсы Суарес Мирамонтес не верит в успех бывшей команды в сезоне 2019/20.

"Эта команда не бежит и не думает. У нее нет сердца, нет агрессии. У нее нет ничего, кроме одного игрока, у которого все это есть. Должен сказать, что мне очень горько за это.

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Эта команда ничего не выиграет в этом году. Мне очень горько. Если так и будет продолжаться, или ситуация радикально не изменится, то ничего не поделаешь", – цитирует Суареса Sport.es.

Напомним, Барса продолжает бороться с Реалом за лидерство в Ла Лиге, после 24-х туров у команд поровну очков (у Реала есть еще игра в запасе). Также на команду Сетьена ожидает встреча с Наполи в рамках 1/8 финала ЛЧ.

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Теги
Луїс Суарес Мірамонтес Испания Барселона Барселона
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