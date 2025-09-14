Ламин Ямаль не сыграет в матче против Валенсии из-за повреждения. Ганси Флик обвинил в травме своего игрока сборную Испании, упрекнув, что нужно было поберечь вингера, и напомнив, что клуб проинформировал тренерский штаб Луиса де ла Фуэнте, что Ямаль имеет дискомфорт.

Ямаль рискует пропустить старт Лиги чемпионов – Флик винит в этом сборную Испании

Как сообщает Diario Sport, в медицинском отделе сборной Испании уверяют, что Барселона не предупреждала их о том, что Ямаль испытывает дискомфорт. Федерация подчеркивает, что одним из физиотерапевтов сборной является Фернандо Галан – внештатный врач "кулес", который отвечает за контроль за здоровьем игроков каталонского клуба в национальной команде.

В RFEF отмечают, что, если бы Галан заметил какие-то проблемы у Ямаля, о них бы сообщили главному тренеру команды Луису де ла Фуэнте, и Ламина бы не выпускали на поле.

