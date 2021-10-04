Руководство Барселоны свернуло диалог с представителями Серхи Роберто относительно пролонгации контракта с хавбеком, сообщает Mundo Deportivo.

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Стоит отметить, что действующее соглашение о сотрудничестве с 29-летним испанцем рассчитано до лета 2022-го. Информацию о решении Барсы остановить переговоры подтвердил и агент Серхи, но подкрепил уверенностью, что клуб в любой момент может вернуться к этому вопросу.

По данным источника, стороны обсуждали продолжение сотрудничества еще на два сезона.

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