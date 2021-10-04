Барселона неожиданно остановила переговоры с Серхи Роберто о новом контракте
Воспитанник Барселоны Серхи Роберто может попрощаться с каталонским клубом.
Руководство Барселоны свернуло диалог с представителями Серхи Роберто относительно пролонгации контракта с хавбеком, сообщает Mundo Deportivo.
Барселона задолжала более 100 млн евро за свои трансферы
Стоит отметить, что действующее соглашение о сотрудничестве с 29-летним испанцем рассчитано до лета 2022-го. Информацию о решении Барсы остановить переговоры подтвердил и агент Серхи, но подкрепил уверенностью, что клуб в любой момент может вернуться к этому вопросу.
По данным источника, стороны обсуждали продолжение сотрудничества еще на два сезона.
Атлетико уверенно победил Барселону и догнал Реал на вершине Ла Лиги – Суарес отправил "блаугранас" на 9-ю позицию