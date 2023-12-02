Барселона думает о том, чтобы просмотреть соглашение с американской компанией.

Каталонцы и Nike сотрудничают с 1998 года. Барселона за контракт с американским брендом получает 155 млн евро за сезон.

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Как сообщает Sport, проведя переговоры с различными компаниями, в каталонском клубе считают, что получают от спонсорского контракта сумму ниже рыночной. В Барселоне предполагают, что не смогут разорвать контракт с Nike, но ведут переговоры, чтобы добиться более удовлетворительных условий сделки.

Помимо экономических вопросов, клуб не совсем доволен некоторыми аспектами сервиса: качеством процессов, дизайном и обслуживанием игроков. Однако источники, близкие к Nike, объясняют, что соблюдать требования непросто, поскольку сама Барселона иногда затягивает с решениями или сроками.

Действующее соглашение "блаугранас" с американским брендом рассчитано до 2028 года. Отмечается, что в сотрудничестве с каталонцами заинтересованы New Balance и Puma.

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