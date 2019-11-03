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Барселона не знала, как реагировать на голы Леванте, – Гризманн

11:45 59 Читати українською
Барселона не знала, как реагировать на голы Леванте, – Гризманн
Антуан Гризманн / Marca

Нападающий Барселоны Гризманн поделился впечатлениями от поражения в игре с Леванте в рамках 12-го тура Ла Лиги (1:3).

60’ Хосе Кампанья
63’ Борха Майораль
68’ Неманья Радоя
 
Лионель Месси 38’
38’ Лионель Месси
60’ Хосе Кампанья
63’ Борха Майораль
68’ Неманья Радоя

"Нам не хватило концентрации во втором тайме. После того как они забили свои голы, мы не знали, как реагировать.

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Мы были готовы не на сто процентов, а соперник оказался лучше нас. Сложно объяснить, в чем была проблема, но в матче с Леванте у нас ничего не получалось", – цитирует Гризманн Diario Sport.

Напомним, Барселона на выезде уступила Леванте (1:3) и потеряла Суареса из-за травмы.

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Леванте - Барселона Антуан Гризманн Антуан Гризманн Барселона Барселона Леванте Леванте Испания
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