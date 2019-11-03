Барселона не знала, как реагировать на голы Леванте, – Гризманн

Нападающий Барселоны Гризманн поделился впечатлениями от поражения в игре с Леванте в рамках 12-го тура Ла Лиги (1:3).

"Нам не хватило концентрации во втором тайме. После того как они забили свои голы, мы не знали, как реагировать.

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Мы были готовы не на сто процентов, а соперник оказался лучше нас. Сложно объяснить, в чем была проблема, но в матче с Леванте у нас ничего не получалось", – цитирует Гризманн Diario Sport.

Напомним, Барселона на выезде уступила Леванте (1:3) и потеряла Суареса из-за травмы.

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