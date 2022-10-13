"Эта Лига чемпионов жестока к нам. Мы много пропускаем во втором тайме, хотя до перерыва показываем отличный футбол. В Мюнхене так было, в Милане, теперь сегодня. Футбол – игра ошибок. Нужно сводить их к минимуму. Мы плохо оборонялись. В первом тайме была прекрасная интенсивность, но сохранить ее не удалось. Мы отдали все, отдали все силы, однако за такие ошибки приходится дорого платить.

Барселона – Интер – 3:3 – видео голов и обзор матча

Теперь мы не зависим от себя, ситуация очень сложная. Если не обыгрывать Интер дома, то команда не заслуживает оставаться в Лиге чемпионов. Это сильнейший удар. Ошибки защитников – ошибки тренера. Если Пике, Бускетс, Педри или Дембеле ошибаются – виноват я. Беру на себя полную ответственность. Как болельщик Барселоны я разочарован и злой. В этой Лиге чемпионов мы сами отдали наши очки.

Должны переключиться на Реал, думать о Класико. Сосредоточимся на Ла Лиге, где наша задача – сохранить лидерство", – цитирует Хави Marca после матча с Интером.

Барселона расписала результативную ничью с Интером со зрелищной развязкой. Каталонцы были в шаге от преждевременного вылета из Лиги чемпионов, но Левандовски дважды спас команду. Для выхода в плей-офф Барселоне нужно не только выигрывать оба матча, но и надеяться, что Интер потеряет очки с Викторией и Баварией.

Барселона вырвала ничью с Интером в перестрелке с 6 голами – Левандовски и тер Штеген спасли "кулес" от вылета из ЛЧ