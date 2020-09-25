Тренерский штаб во главе с Андреа Пирло не рассчитывает на Косту. Клуб пытается продать игрока, чтобы получить средства на новых футболистов.

Ливерпуль своим трансфером может спровоцировать переезд в АПЛ Дугласа Косты

По информации Mundo Deportivo, Юве предлагал подписать бразильца Барселоне еще во время переговоров по Артуру Мело, но получил отказ. В последние дни в Италии снова начались разговоры о подобном сценарии. На этот раз фигурирует другой игрок испанского клуба – Усман Дембеле.

Однако Барселона совершенно не заинтересована в услугах бывшего игрока Шахтера. Отмечается, что он не соответствует профилю футболиста, которого ищут каталонцы. Кроме того, "сине-гранатовых" отпугивает излишняя травматичность Дугласа. В частности, из-за разных повреждений Коста в прошлом сезоне сыграл за Ювентус только немного больше одной тысячи минут.

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