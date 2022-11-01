"На протяжении группового турнира Барсе не хватало зрелости и командного взаимодействия. У нас много молодых игроков, а этим составом команда сыграла менее 20 матчей. Кроме того, было спорное судейство. Это не может быть оправданием, но значительно снизило наши шансы на плей-офф.

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Все зависело от нас, но мы упустили свою возможность. Это произошло из-за ряда ошибок, неблагоприятных ситуаций и некоторых решений судей. Барселона не набрала очков в Мюнхене после хорошей игры и сыграла вничью с Интером, когда все было под нашим контролем. Мы сами виноваты.

Я не вижу проблемы в самоотдаче. Футболисты отдаются полностью на поле. Нам не повезло попасть в очень сильную группу, из которой команда выйти не смогла. Барселона не выполнила задачу, но я с оптимизмом смотрю в будущее", – цитирует Хави Sport.es.

Напомним, в чемпионате Испании каталонцы отстают от Реала на 1 очко. В Лиге чемпионов Барса провалилась второй год подряд – всего 4 очка в 5-ти турах и досрочная потеря шансов на плей-офф. В последнем туре "сине-гранатовые" сыграют против Виктории Пльзень – игра начнется 1 ноября в 22:00.

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