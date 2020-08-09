Барселона не впустила Артура на матч Лиги чемпионов против Наполи

Скандальный игрок Барселоны Артур не побывал на домашней игре Барселоны в Лиге чемпионов.

Артур не смог попасть на матч Лиги чемпионов – менеджеры матча отказали ему во входе на стадион, сообщает Mundo Deportivo.

Артур вернется в Барселону, чтобы договориться о расторжении контракта

Причиной отказа авторитетное издание называет отсутствие справки о ПЦР-тестирования, как этого требуют новые правила соревнований. К слову, Артур только недавно вернулся из Бразилии, которая имеет одну из самых больших количеств хворох на коронавирус в мире.

Напомним, в конце июля стало известно о демарше Артура. Хавбек "сине-гранатовых" не явился на обязательное тестирование на COVID-19. Позже выяснилось, что полузащитник самовольно отправился в Бразилию и не собирался возвращаться в Барселону. Более того, бразилец больше не хочет одевать футболку Барселоны, хотя впереди у каталонцев еще Лига чемпионов.

Напомним, в новом сезоне Артур будет выступать за Ювентус, а в обратном направлении отправится Миралем Пьянич.

Барселона победила Наполи: Сетьен – второй Вальверде, Гаттузо не прыгнул выше головы, гений Месси и противоречивый Чакыр