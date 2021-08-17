Форвард Арсенала Пьер-Эмерик Обамеянг не будет выступать за каталонцев в нынешнем сезоне.

Пьер-Эмерик Обамеянг не входит в круг нынешних интересов Барселоны, сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо в Twitter.

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В клубе опровергли слухи, что каталонцы готовы подписать 32-летнего габонца в обмен на Коутиньо. Основным приоритетом для Барсы пока является продажа игроков, чтобы побороть финансовый кризис в каталонском клубе.

Действующий контракт Обамеянга с Арсеналом рассчитан до лета 2023-го, transfermarkt оценивает форварда в 25 млн евро.

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