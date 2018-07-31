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Барселона не собирается продавать Вермалена

30 июля 23:50 17 Читати українською
Барселона не собирается продавать Вермалена
Томас Вермален / ФК Барселона

Барселона хочет оставить в своем составе бельгийского защитника Томаса Вермалена.

Защитник Томас Вермален, скорее всего, останется в Барселоне на сезон 2018/2019, сообщает Football Espana.

Вермален: Я больше не хрустальный

Футболист перешел в испанский клуб летом 2014 года из лондонского Арсенала, но не играл в течение долгого времени из-за постоянных травм.

Сезон 2016/2017 провел в аренде в составе Ромы, но и там его преследовали повреждения.

Вермален: Люди думают, что быть защитником Барселоны – это легкая работа

Защитник играл в составе сборной Бельгии на чемпионате мира-2018, с которой занял 3 место.

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