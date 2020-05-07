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Барселона не собирается подписывать российского футболиста – почему Абидаль летал к Семину

10:08 123 Читати українською
Барселона не собирается подписывать российского футболиста – почему Абидаль летал к Семину
Эрик Абидаль / фото: Gerard Franco

Спортивный директор Барселоны Эрик Абидаль летал в Россию не для того, чтобы согласовать потенциальные трансферы.

Недавно в российских СМИ появилась информация, что Абидаль дважды прилетал в расположение московского Локомотива для просмотра лидера "железнодорожников" Алексея Миранчука. Однако информация о заинтересованности Барселоны в услугах хавбека оказалась выдумкой.

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На самом деле, по информации Mundo Deportivo, визиты Абидаля в российский клуб связаны с налаживанием сотрудничества на административном уровне. Локомотив планирует использовать опыт каталонского гранда в построении внутренней организации клуба, а француз в этом процессе выполняет роль консультанта.

Отмечается, что во время одного из визитов (очевидно, еще до карантина) Абидаль посетил один из матчей Локомотива, но ни в коем случае речь не шла об интересе к одному из игроков команды Юрия Семина. Также не обсуждались трансферные аспекты.

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