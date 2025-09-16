Барселона все еще не может вернуться на домашнюю арену и принимать ПСЖ придется в другом месте.

Барселона планировала вернуться на Камп Ноу, но до сих пор не получила всех нужных разрешений. Матч против Валенсии проходил на арене Йохана Кройфа. Ожидается, что и игра против Хетафе состоится на том же стадионе.

Как сообщает Mundo Deportivo, матч с ПСЖ вероятнее всего состоится на Олимпийском стадионе. Это связано с тем, что разрешение играть на Камп Ноу будет включать ограничение вместимость до 27 тысяч зрителей. УЕФА требует того, чтобы стадион мог принять не менее, чем 45 тысяч фанатов.

Считается, что Барселона будет принимать матчи Лиги чемпионов уже в конце октября, поскольку именно тогда сможет обеспечить необходимое количество зрителей.

