Недавно агент Дембеле заявлял, что форвард может остаться в Барселоне. Клуб даже возобновил переговоры по новому контракту. Однако представители Усмана в очередной раз взяли время на размышления и больше не выходили на связь.

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По информации AS, 25-летний нападающий уже окончательно решил, что сменит клубную прописку. Контракт с Барселоной истекает в конце июня. Отмечается, что Дембеле должен перейти в ПСЖ, чему поспособствовал Килиан Мбаппе. В свою очередь, Усман уже сообщил игрокам Барсы, что не останется, а дом, в котором он жил, уже доступен для аренды.

Заметим, что француз так не смог раскрыться в Барселоне. За 5 лет в Каталонии француз провел всего 150 матчей и забил 32 гола. Хотя перед тем провел грандиозный сезон за дортмундскую Борусию, получившую за трансфер француза 140 млн евро.

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