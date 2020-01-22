Барселона не смогла договориться об аренде Обамеянга и Вернера – у каталонцев появилась новая трансферная цель

Каталонский гранд продолжает поиски форварда, который заменит травмированного Луиса Суареса.

"Блаугранас" не смогли договориться об аренде нападающих Пьера-Эмерика Обамеянга из Арсенала и Тимо Вернера из РБ Лейпциг, информирует Sport.es. Новой целью клуба на трансферном рынке стал форвард Монако Виссам Бен-Йеддер.

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29-летний футболист имеет опыт выступлений в чемпионате Испании – он в течение трех сезонов играл за Севилью. Летом 2019 года Бен-Йеддер за 40 млн евро перешел в Монако, в составе которого демонстрирует великолепную результативность в текущем чемпионате Франции – 14 голов в 18 матчах.

Напомним, Барселона потеряла Суареса на 4 месяца после того, как он был прооперирован из-за проблем с мениском.

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