Барселона не продаст Малкома дешевле, чем за 50 миллионов евро – каталонцы заплатили за него меньше

Барселона планирует выручить за Малкома солидные деньги.

В услугах Малкома заинтересованно немало европейских грандов и Барселона готова отпустить игрока в другой клуб, если он изъявит такое желание.

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Правда, руководство каталонцев не намерено отдавать футболиста дешевле, чем за 50 миллионов евро, сообщает издание Mundo Deportivo.

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Напомним, бразильский нападающий перешел в Барселону летом прошлого года из Бордо. Испанский клуб заплатил за Малкома 41 миллион евро. В текущем сезоне в активе 22-летнего футбоиста 8 матчей в Ла Лиге, где он суммарно сыграл 129 минут.