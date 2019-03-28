toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
ТРАНСФЕРЫ ЖУНИОР МОРАЕС СБОРНАЯ УКРАИНЫ

Барселона не продаст Малкома дешевле, чем за 50 миллионов евро – каталонцы заплатили за него меньше

22:13 26 Читати українською
Барселона не продаст Малкома дешевле, чем за 50 миллионов евро – каталонцы заплатили за него меньше
Малком / фото из соцсетей

Барселона планирует выручить за Малкома солидные деньги.

В услугах Малкома заинтересованно немало европейских грандов и Барселона готова отпустить игрока в другой клуб, если он изъявит такое желание.

Малком – главная трансферная цель Интера

Правда, руководство каталонцев не намерено отдавать футболиста дешевле, чем за 50 миллионов евро, сообщает издание Mundo Deportivo.

Гризманн летом перейдет в Барселону, – экс-игрок сборной Франции Ротен

Напомним, бразильский нападающий перешел в Барселону летом прошлого года из Бордо. Испанский клуб заплатил за Малкома 41 миллион евро. В текущем сезоне в активе 22-летнего футбоиста 8 матчей в Ла Лиге, где он суммарно сыграл 129 минут.

Теги
Испания Барселона Барселона Трансферы Барселоны Трансферы Трансферы Чемпионата Испании Малком Малком
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
22
час
:
7
мин
Хоффенхайм
21:30
Байер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук