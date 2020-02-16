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Барселона пока не получала разрешение на подписание форварда, – представитель клуба

12:29 118 Читати українською
Барселона пока не получала разрешение на подписание форварда, – представитель клуба
Лионель Месси / Фото ФК Барселона

Директор Барселоны по связям с общественностью Гильермо Амор прояснил ситуацию по усилению атакующей звена в команде каталонцев.

"Разговоров было много, но Федерация еще не дала нам зеленый свет. Официального ответа пока не было. Если получим разрешение, то клуб примет решение. Сначала нужно дождаться решения Федерации.

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Мы много работаем над этой ситуацией. Когда наступит нужный момент, мы примем оптимальное решение для клуба", – цитирует Амора Sport.es.

Напомним, из-за повреждений Дембеле и Суареса, которые рискуют уже не сыграть в нынешнем сезоне, Федерация футбола Испании может позволить Барсе подписать нового игрока несмотря на закрытие трансферного окна.

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Теги
Испания Барселона Барселона Лионель Месси Лионель Месси Трансферы Барселоны Федерация футбола Испании
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