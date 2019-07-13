Барселона не получала никаких предложений по Коутиньо, – Mirror

Похоже, полузащитник Барселоны Филиппе Коутиньо не покинет Камп Ноу этим летом.

Руководство каталонского клуба не получало никаких запросов о переходе Коутиньо, сообщает Mundo deportivo.

Барселона не хочет продавать Коутиньо, – агент бразильца

Ранее сообщалось, что 27-летний бразилец может стать игроком ПСЖ как часть сделки по возврату Неймара в Барселону, но позже агент игрока опроверг эту информацию.

В прошлом сезоне Примеры Коутинью провел 34 матча, в которых отметился 5-ю голами и двумя ассистами.

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