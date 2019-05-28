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Барселона не подтвердила информацию об отставке Вальверде

13:57 75 Читати українською
Барселона не подтвердила информацию об отставке Вальверде
Эрнесто Вальверде / Mundo Deportivo

Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде может не быть отправленным в отставку сегодня, 28 мая.

Издание Mundo Deportivo сообщает, что Барселона не подтвердила информацию о том, что главный тренер Эрнесто Вальверде сегодня, 28 мая, будет уволен.

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В клубе заверили, что ключевые решения на Камп Ноу будут принимать после встречи президента Барселоны Жозепа-Марии Бартомеу с другими представителями.

По итогам сезона 2018/19 "блаугранас" выиграли Ла Лигу, но вылетели в полуфинале Лиги чемпионов от Ливерпуля и уступили Валенсии в финале Кубка Испании.

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