Барселона не подтвердила информацию об отставке Вальверде

Лига чемпионов — 15:55 30
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Тоттенхэм – Ливерпуль: статистика противостояний финалистов Лиги чемпионов 2018/19
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Наші за кордоном: Зозуля тягне Альбасете, фірмовий стиль Льопи, стабільність Олійника, Рибалка двічі засмучує чемпіонаМир — 14:00 268
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Барселона сегодня уволит Вальверде, – RAC 1Испания — 13:19 137
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