Барселона не подтвердила информацию об отставке Вальверде

Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде может не быть отправленным в отставку сегодня, 28 мая.

Издание Mundo Deportivo сообщает, что Барселона не подтвердила информацию о том, что главный тренер Эрнесто Вальверде сегодня, 28 мая, будет уволен.

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В клубе заверили, что ключевые решения на Камп Ноу будут принимать после встречи президента Барселоны Жозепа-Марии Бартомеу с другими представителями.

По итогам сезона 2018/19 "блаугранас" выиграли Ла Лигу, но вылетели в полуфинале Лиги чемпионов от Ливерпуля и уступили Валенсии в финале Кубка Испании.