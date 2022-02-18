Барселона в январе могла продать Абде в Бундеслигу. Один из ведущих немецких клубов предложил каталонцам 15 миллионов евро за марокканского вингера, сообщает Mundo Deportivo.

Впрочем, несмотря на сложную финансовую ситуацию, Барселона решила сохранить 20-летнего футболиста. Эззалзули тоже хотел остаться в Каталонии. Он отказался от вызова из сборной Марокко на КАН, чтобы помочь клубу в тяжелое время.

Абде Эззалзули перешел в Барселону прошлым летом из Эркулеса за 2 млн евро. В нынешнем сезоне он сыграл за основную команду 12 матчей и забил один гол.

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