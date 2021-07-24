"Я ничего не знал, и когда они мне сказали, я не поверил. Я был дома с женой и получил сообщение от персонала клуба, который спросил, остался ли у меня тот же электронный адрес. Я подтвердил его, а затем получил сообщение. Я не понял его, поэтому отправил своему менеджеру и адвокату. Они сказали, что это мое увольнение.

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Прошло некоторое время, и мое имя уже появилось в прессе. Никакого разговора, ничего. Они даже не позвали меня, чтобы попрощаться. Я не знаю, что сделало руководство. Это же ничего не стоит, позвоните, чтобы поговорить. Я думаю, это очень непрофессионально. Это было неправильно, некрасиво со стороны клуба. Я даже не знаю, как это произошло, я оставляю все моим адвокатам.

В детстве я всегда мечтал играть за Барселону. Впрочем, когда я попал туда, то они не относилась ко мне как к футболисту. Титулы, время на поле, статус не имеют значения – я игрок Барселоны. Я хотел, чтобы ко мне относились так же как к другим. Другие новички имели презентацию, а я нет. Я был немного расстроен. Я думал об одном, когда попал туда, а получил совсем другое", – цитирует Матеуса AS.

Напомним, бразилец перебрался на Камп Ноу зимой 2020-го за 7 млн ​​евро. С тех пор он провел лишь 17 минут в первой команде, когда вышел на замену в матче Лиги чемпионов против киевского Динамо.

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