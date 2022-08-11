Бетис не успевает зарегистрировать 7 игроков перед матчем первого тура против Эльче (15 августа), информирует Diario de Sevilla.

Бетис продлил контракт с 40-летним капитаном

Речь идет о голкиперах Браво и Мартине, защитнике Луисе Фелипе (новичок), хавбеках Гуардадо, Хоакине, Луисе Энрике (новичок) и нападающем Виллиане Жозе. В настоящее время Бетис не имеет возможности вписать их контракты в потолок зарплат Ла Лиги. "Огурцам" нужно продать игроков еще на 10 млн евро, но пока хороших вариантов нет. Были переговоры с Ноттингем Форест относительно Алекса Морено, однако безуспешные. Очевидно, на старте сезона в распоряжении Мануэля Пеллегрини будет всего 19 игроков – 16 из первой команды+3 представители молодежки, которых "повысили".

Напомним, похожая проблема постигла Барселону, которая даже рискнула с продажей телеправ, но до сих пор не смогла зарегистрировать своих новичков.

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