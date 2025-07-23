Официальное представление английского форварда Маркуса Рашфорда в качестве игрока Барселоны откладывается из-за того, что на "сине-гранатовых" действуют ограничения из-за финансовых правил Ла Лиги.

Нападающий Барселоны может перебраться в Валенсию – он имел проблемы с регистрацией

Каталонцы не смогут зарегистрировать новых игроков, пока не продадут нескольких своих футболистов и не расчистят зарплатную ведомость, а на данный момент "блаугранас" уже потратили на трансферы и зарплаты больше, чем заработали в сезоне 2024/25. Об этом информирует Sky Sports. Аналогичные проблемы были у каталонского клуба и год назад, и два года назад.

Барселона уже продала нескольких игроков (Пабло Торре, Алекс Валье) и еще нескольких отпустила в аренду (Андер Астралага, Ансу Фати), также Клеман Лангле покинул клуб как свободный агент, но при этом каталонцы уже за 25 миллионов евро подписали вратаря Жоана Гарсию.

Ранее вингер Атлетика Нико Уильямс требовал от Барселоны гарантий регистрации. В противном случае он отказывался переходить и, в конце концов, так и не перешел.

"Футболку Обамеянга храню до сих пор": легенда Ворсклы о 15 годах в клубе, убийство Бабаева, слова Шевы и "Червону руту"