Из-за финансовых проблем Барселона снова не может регистрировать не только новичков, но и уже основных игроков команды.

The Athletic сообщает, что 9 из 25 футболистов, начинавших игры Ла Лиги в стартовом составе этого сезона, не могут быть зарегистрированы на следующий из-за существенного превышения лимита расходов на зарплаты – на 130 млн евро.

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Если "блаугранас" продлит истекающие контракты, с Серхи Роберто и Маркосом Алонсо, то не сможет должным образом заявить этих игроков на следующий сезон. Также придется заново регистрировать Витора Роке и Иньиго Мартинеса, в отношении которых в прошлом сезоне применяли особые процедуры и исключения.

Жоау Фелиш и Жоау Канселу находятся в "кулес" на правах аренды, и, если они останутся в команде, оформлять их придется заново.

К тому же до сих пор не прошли формальную процедуру регистрации контракты с некоторыми воспитанниками: Ламином Ямалем, Пау Кубарси, Эктором Фортом и Алехандро Бальде.

Наконец, у Ла Лиги и Барселоны есть давние разногласия по поводу договора клуба с Гави, которые они решают в суде. Сомнения относительно его будущего будут сохраняться до тех пор, пока разбирательства не завершатся.

Отмечается, что ситуацию с зарплатами ухудшит возвращение отданных в аренду футболистов, таких как Ансу Фати, Клеман Лангле, Сержиньо Дест и Эрик Гарсия.

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