Президент Лиона Жан-Мишель Ола провел беседу со своим коллегой из Барселоны по трансферу форварда Мемфиса Депая.

"Президент Барселоны сказал мне в воскресенье, что клуб сильно пострадал от кризиса, вызванного коронавирусом. Поэтому, они не имеют возможности сделать предложение по трансферу Депая", – написал Ола в Twitter.

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Переход нападающего мог обойтись "блаугрнас" в 30 млн евро + бонусы.

По информации СМИ, новоиспеченный тренер Барселоны Рональд Куман пытался подписать лидера Лиона Депая, с которым работал в лагере сборной Нидерландов. В прошлом сезоне Лиги 1 Мемфис провел 13 матчей, в которых отметился 9-ю голами и тремя ассистами.

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