Барселона предложила Рональду Куману 8 млн евро за досрочное прекращение сотрудничества, что не удовлетворило бывшего тренера каталонцев, сообщает Mundo Deportivo.

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Нидерландский специалист хочет получить все 12 млн, которые прописанны в его контракте. Источник также напоминает, что руководство "блаугранас" до сих пор не рассчиталось с Кике Сетьеном, уволенным еще в январе 2020-го.

На тренерском мостике Барсы сейчас временно работает Серхи Бархуан, возглавлявший молодежку каталонцев.

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