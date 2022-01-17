Накануне Реал обыграл Атлетик из Бильбао и стал обладателем Суперкубка Испании. К слову, в полуфинале мадридцы одолели Барселону.

Реал – Атлетик – 2:0 – видео голов и обзор матча

Каталонцы в своих официальных соцсетях поздравили Королевский клуб с этой победой. "Приветствуем мадридский Реал с победой в Суперкубке", – говорится в сообщении.

Следует заметить, что это уже традиция Барсы – поздравлять Реал с завоеванными трофеями. Так было после победы "сливочных" в киевском финале Лиги чемпионов и после всех достижений Мадрида за последние годы. Заметим, что каталонцы за два прошлых сезона выиграли всего один Кубок Испании. Реал за это время обогатился чемпионством, Кубком и Суперкубком.

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