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Барселона не имеет предложений от других клубов по покупке Коутиньо

15 мая 15:33 134 Читати українською
Барселона не имеет предложений от других клубов по покупке Коутиньо
Филиппе Коутиньо / Reuters

Список претендентов на полузащитника Филиппе Коутиньо не такой большой, как хотелось бы Барселоне.

Пока у каталонцев нет ни одного предложения по бразильцу, сообщает Mundo Deportivo.

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Барселона хотела бы вернуть значительную часть из 120 миллионов евро, которые она заплатила Ливерпулю полтора года назад. Еще 40 млн были предусмотрены в качестве бонусов, 15 из них уже оплачены.

Впрочем, на такую сумму может раскошелиться только несколько клубов Европы – это представители АПЛ и французский ПСЖ.

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Трансферы Испания Барселона Барселона Филиппе Коутиньо Филиппе Коутиньо
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